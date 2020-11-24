Россиянам посоветовали отказаться от смартфонов с большими экранами

«Смартфон с большим экраном не нужен по нескольким причинам. Во-первых, его неудобно, а иногда даже трудно держать в руке и „тапать“ по экрану большим пальцем. Если часто пользоваться таким гаджетом могут появиться проблемы с мышцами на кисти руки», — подчеркнул Тимофеев.

По словам собеседника, большие смартфоны не умещаются в обычные карманы, поэтому их приходится класть в задние.Это повышает риск лишиться гаджета, так как про него можно забыть, сесть и погнуть корпус.

В темное время большой экран смартфона создает много света, что вредно для глаз и может вызвать проблемы со зрением. Еще большой светящийся экран привлекает внимание злоумышленников.

В последнее время производители отказались от увеличения экранов мобильных гаджетов. Тимофеев отметил, что оптимальный размер смартфона — до восьми сантиметров в ширину и до 15 сантиметров в длину.