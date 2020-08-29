Россиянам посоветовали не оставлять зарядник от телефона в розетке надолго

Зарядник, оставленный надолго в розетке, может вызвать пожар. К тому же испортится само устройство.

«Не рекомендуется оставлять зарядное устройство в розетке во время грозы или сильного ветра, могут возникнуть скачки напряжения в сети», — пояснил директор института IT университета «Синергия» Станислав Косарев. Его слова приводит агентство «Прайм».

Также важно держать зарядники подальше от детей и животных. Домашние питомцы могут сжевать провода, что отрицательно скажется на их здоровье. Дети тоже любят брать в рот посторонние предметы, но для них последствия могут быть еще серьезнее.

Еще один совет — не держать телефон на зарядке постоянно. Это приведет к быстрой изнашиваемости смартфона, потому что он будет тратить ресурсы и на фоновые приложения, и на сам процесс подзарядки.

Ранее стало известно, что в России резко подешевели смартфоны Apple 11. На старте продаж такой телефон можно было купить за 60 тысяч рублей, а сейчас он стоит 50 тысяч. Причем такая цена установилась не только в Москве, но и в других городах России.