Россиянам посоветовали не использовать пиратскую версию Windows во избежание утечки данных

Пиратская версия Windows действительно может красть личные данные пользователя. Чтобы этого не происходило, лучше обновлять операционную систему через VPN. Об этом «360» заявил гендиректор ООО «Код безопасности» Андрей Голов.

«Чтобы пиратскую версию поставить, нужен активатор-лицензия. Она часто содержит в себе вредоносное ПО, это повышенный риск. Она может обновляться, но проблематично. Все, что мы проходили в конце 1990-х — начале 2000-х, — это все приходит», — сказал он.

По его словам, пираты могут поставить любые обновления. Эту операционную систему уже не Microsoft контролирует, а кто-то другой, отметил эксперт.

Таким образом киберпреступники могут скачать любые данные пользователи.

«Все [могут скачать]. Начиная о того, где вы находитесь, в каких соцсетях вы находитесь, ваши пароли. Лучше использовать через VPN оригинальные серверы обновлений», — сказал Голов.

Ранее аналитик по информационной безопасности «Лиги Цифровой Экономики» Артур Янбулатов заявил Lenta.ru, что использование пиратской версии операционной системы Windows может повлечь за собой кражей личной информации с компьютера пользователя.