Россиянам посоветовали «анонимизироваться» в зарубежных соцсетях

Из-за санкций со стороны недружественных стран россияне могут потерять доступ к своим данным в зарубежных соцсетях и приложениях. Об этом предупредили специалисты подведомственного Роскомнадзору ФГУП «Главный радиочастотный центр», сообщил ТАСС.

Владельцы приложений, соцсетей и мессенджеров из-за санкций могут отказаться от обязательств, указанных в пользовательском соглашении. Решения по спорным вопросам тоже начнут принимать предвзято. В результате россияне потеряют доступ к самим сервисам и хранящейся в них информации, произойдет утечка персональных данных и их неправомерное использование.

Специалисты центра посоветовали либо совсем перестать использовать зарубежные сервисы, либо максимально удалить из них личную информацию, то есть «анонимизироваться». Например, заменить настоящее имя на вымышленное, фотографию – на абстрактную картинку, периодически чистить диалоги и не пересылать важные файлы.

«Сведение [данных] к минимуму может выражаться в удалении такой информации из публичного доступа, „анонимизации“ информации о себе. <…> Такой подход позволит если не исключить, то, во всяком случае, нивелировать угрозы, выявленные в процессе настоящего исследования», — объяснили в Главном радиочастотном центре.