Россиянам пояснили, когда стоит сменить номер телефона
По словам эксперта, перед сменой SIM-карты нужно определить, использует ли кто-то телефонный номер. Если стали приходить уведомления с рекламой и спамом, а также поступают звонки от программ-роботов, то значит номер оказался в базе рассылок.
Тимофеев пояснил, что иногда номер указывают по ошибке в чужом объявлении. Пользователи мог перепутать цифру, а в итоге звонки поступают на ваш телефон. При этом звонить могут еще и коллекторы, если раньше номером пользовался другой человек. Не исключены и звонки от мошенников.
«В этих случаях, если не получается избавиться от надоедливых звонков или смс-рассылок, и блокировка также не помогает, то смело меняйте номер на новый или заведите второй, лучше eSIM», — привело слова доцента агентство «Прайм».
Ранее глава отдела информационной безопасности «СерчИнформ» Алексей Дрозд сообщил, что в Telegram появился новый бот, позволяющий подменять номера исходящих вызовов. Чтобы не попасться на удочку мошенников стоит использовать специальные приложения, но есть и другие способы защиты.