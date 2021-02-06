Россиянам пояснили, когда стоит сменить номер телефона

Если на телефон стали приходить рекламные рассылки или начали звонить мошенники, то стоит сменить номер телефона. Избавиться от навязчивых сообщений или звонков не всегда бывает легко. Об этом рассказал доцент кафедры информатики РЭУ имени Плеханова Александр Тимофеев.

По словам эксперта, перед сменой SIM-карты нужно определить, использует ли кто-то телефонный номер. Если стали приходить уведомления с рекламой и спамом, а также поступают звонки от программ-роботов, то значит номер оказался в базе рассылок.

Тимофеев пояснил, что иногда номер указывают по ошибке в чужом объявлении. Пользователи мог перепутать цифру, а в итоге звонки поступают на ваш телефон. При этом звонить могут еще и коллекторы, если раньше номером пользовался другой человек. Не исключены и звонки от мошенников.

«В этих случаях, если не получается избавиться от надоедливых звонков или смс-рассылок, и блокировка также не помогает, то смело меняйте номер на новый или заведите второй, лучше eSIM», — привело слова доцента агентство «Прайм».

Ранее глава отдела информационной безопасности «СерчИнформ» Алексей Дрозд сообщил, что в Telegram появился новый бот, позволяющий подменять номера исходящих вызовов. Чтобы не попасться на удочку мошенников стоит использовать специальные приложения, но есть и другие способы защиты.