Россиянам подсказали, как придумать надежный пароль и не забыть его
Эксперт «Лаборатории Касперского» Дмитрий Галов подчеркнул, что уровень цифровой грамотности среди россиян пока находится на низком уровне. Более того, только 39% граждан создают разные пароли для своих аккаунтов. Об этом написало РИА «Новости».
Как рассказал глава представительства Avast в России и СНГ Алексей Федоров, идеальный пароль должен состоять из цифр, знаков препинания и букв. Длина такой комбинации должна составлять как минимум 16 символов. При этом не стоит использовать в пароле имена, дату рождения или другую информацию, которую могут найти в Сети мошенники.
«Часто злоумышленники, получив логин и пароль от учетной записи на слабозащищенном сервере после утечки данных, пробуют применить его ко всем остальным сервисам. В случае, если один и тот же пароль используется на разных учетных записях, у злоумышленников это получится», — заявил Федоров.
Основатель компании DeviceLock Ашот Оганесян посоветовал в качестве пароля использовать длинное предложение. Если секретный код планируется хранить в связке ключей или в менеджере паролей, то можно сделать его в виде случайного набора символов. Для этого можно использовать генератор надежных паролей, который встроен в менеджер или новые браузеры.
Кроме того, пароли вообще лучше хранить где-то на листе бумаги, считает руководитель «Агентства кибербезопасности» Евгений Лифшиц. Сейчас мошенники орудуют через Сеть, поэтому до блокнота они точно не доберутся.