Россиянам подсказали, как придумать надежный пароль и не забыть его

Далеко не все придумывают отдельные пароли для каждого аккаунта, а если и создают такие комбинации, то часто забывают. Эксперты IT-сферы считают, что надежный пароль должен быть длинным, а сохранить его помогут специальные менеджеры комбинаций или запись на обычном листе бумаги.

Эксперт «Лаборатории Касперского» Дмитрий Галов подчеркнул, что уровень цифровой грамотности среди россиян пока находится на низком уровне. Более того, только 39% граждан создают разные пароли для своих аккаунтов. Об этом написало РИА «Новости».

Как рассказал глава представительства Avast в России и СНГ Алексей Федоров, идеальный пароль должен состоять из цифр, знаков препинания и букв. Длина такой комбинации должна составлять как минимум 16 символов. При этом не стоит использовать в пароле имена, дату рождения или другую информацию, которую могут найти в Сети мошенники.

«Часто злоумышленники, получив логин и пароль от учетной записи на слабозащищенном сервере после утечки данных, пробуют применить его ко всем остальным сервисам. В случае, если один и тот же пароль используется на разных учетных записях, у злоумышленников это получится», — заявил Федоров.

Основатель компании DeviceLock Ашот Оганесян посоветовал в качестве пароля использовать длинное предложение. Если секретный код планируется хранить в связке ключей или в менеджере паролей, то можно сделать его в виде случайного набора символов. Для этого можно использовать генератор надежных паролей, который встроен в менеджер или новые браузеры.

Кроме того, пароли вообще лучше хранить где-то на листе бумаги, считает руководитель «Агентства кибербезопасности» Евгений Лифшиц. Сейчас мошенники орудуют через Сеть, поэтому до блокнота они точно не доберутся.