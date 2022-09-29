Россиянам перечислили вероятные причины взрыва беспроводных наушников | 360°

Технологии 29 сентября 2022, 05:32 Поделиться Telegram

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Viber Россиянам перечислили вероятные причины взрыва беспроводных наушников

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Руководитель Центра цифровой экспертизы Роскачества Сергей Бодров заметил, что беспроводные наушники могут взрываться. Специалиста процитировали «Известия».

Бодров заметил, что основными причинами взрыва могут стать механические повреждения, вскрытие, перегрев, старение и производственный брак. Отмечается, что это касается и смартфонов, так как в них есть аккумуляторы.

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«Пот или влага, вероятно, могут внести свой вклад, если есть один из перечисленных факторов. Произойдет окисление контактов, коррозия, замыкание и возможен взрыв», — разъяснил Бодров.

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