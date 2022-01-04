Россиянам перечислили способы сэкономить заряд смартфона

Многие приложения на смартфоне использовать заряд смартфона ночью, работая в фоновом режиме. Но есть ряд функций, которые помогут направить расход аккумулятора только на нужные процессы.

«Так, функция WakeLocks способна значительно экономить заряд, но даже здесь самые активные приложения сложно бывает остановить», — рассказал доцент кафедры информатики РЭУ им. Г. В. Плеханова Александр Тимофеев в беседе с агентством «Прайм».

Сейчас почти во всех смартфонах есть функция «Умный режим», с помощтю которой можно включить адаптивный формат работы устройства. При этом, как отметил Тимофеев, для IPhone доступен специальный режим энергосбережения — он может добавить два-три часа работы.

Кроме того, продлить работу батареи поможет смена темы смартфона на более темную. Такое решение, по словам Тимофеева, сэкономит заряд на 40-45%.

Помимо экономии заряда батарее, можно также и ускорить работу любого смартфона. Для этого также существует несколько способов. Среди самых распространенных — это отключение автозапуска, очистка памяти и сброс до заводских настроек.