Перечислены основные признаки взлома смартфона

Если смартфон быстро разряжается, перегревается, а на экране появляются странные уведомления, это может говорить о заражении устройства. О признаках взлома гаджета эксперты по информационной безопасности рассказали РИА «Новости».

Быстрый разряд батареи является одним из основных признаков взлома смартфона. Директор по ИБ компании «Вымпелком» Александр Голубев объяснил, что вредоносное ПО обычно работает в фоновом режиме, расходуя заряд аккумулятора. Еще один из признаков взлома — если телефон перезагружается без видимых причин.

Если простое приложение наподобие «Фонарика» требует разрешения на доступ к камере или микрофону, это тоже повод насторожиться, отметил эксперт «Лаборатории Касперского» Дмитрий Галов. Задача банковских троянов, майнеров и шпионского ПО — оставаться незамеченными как можно дольше, поэтому можно назвать лишь косвенные признаки заражения. Например, если батарея быстро разряжается на новом телефоне, а на экране появляются уведомления от незнакомых программ, которые вы не устанавливали.

В случае выявления подозрительных признаков телефон нужно проверить при помощи антивирусного ПО, однако и оно в случае взлома смартфона может быть заблокировано. Поэтому рекомендуется на всякий случай сменить пароли от важных сервисов и аккаунтов.

Ранее пользователей Android предупредили о новом вирусе, ворующем банковские пароли.