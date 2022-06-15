Россиянам объяснили, зачем заклеивать камеры на ноутбуке и смартфоне

Вредоносное программное обеспечение способно проникать на устройство и собирать информацию о владельце через камеру. Обезопасить себя можно довольно просто — закрыть объектив.

Руководитель проекта «КиберМосква» Григорий Пащенко рассказал в интервью радио Sputnik об участившихся случаях взлома электронных устройств. Причем целями становятся конкретные люди.

«Например, муж хочет следить за женой или работодатель — за сотрудниками. Или же сам злоумышленник может собирать компромат и использовать его против вас», — предупредил эксперт.

Вредоносное ПО попадает на гаджет под видом файла, картинки или голосового сообщения. При его активации программа получает доступ к камере устройства и собирает конфиденциальную информацию о его владельце.

Пащенко рекомендовал закрывать или заклеивать камеры на компьютерах, ноутбуках, смартфонах и других гаджетах. Также необходимо установить надежные антивирусные программы.

«Изолента или специальные шторки для камеры — наше все. В смартфонах вы можете проверять, какие приложения имеют доступ к камере, и запретить его некоторым из них. Но зловредная программа может быть замаскирована», — пояснил Пащенко.