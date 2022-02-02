Россиянам объяснили, почему важно читать пользовательские соглашения

Большинство россиян не дочитывают или вовсе не просматривают пользовательские соглашения в Сети. Специалисты по информационной безопасности провели опрос и выяснили, что таких людей насчитывается более 90%.

Исследование среди российских пользователей провели сотрудники компании по информационной безопасности ESET, сообщила газета «Известия». Они узнали, что в 81% случаев люди не дочитывают до конца пользовательские соглашения. Еще 13% участников опроса заявили, что вообще не смотрят на пункты договора.

При этом 49% россиян признались, что плохо понимают, зачем нужны пользовательские соглашения. Абсолютное большинство юзеров совсем не волнует, что их данные могут попасть к третьим лицам. Об этом сказали 92% респондентов.

«Причины, по которым большинство людей не читают пользовательские соглашения и политики конфиденциальности, интернациональны: очень мелкий шрифт, слишком длинный текст и обилие непонятных терминов», — пояснил директор управления маркетинга ESET Кирилл Подгорный.

Как подчеркнул директор технического департамента RTM Group Федор Музалевский, обычно люди хотят как можно быстрее получить доступ к сайту или приложению, поэтому ставят галочки, не вникая в то, что написано.

Однако такое отношение может привести к неприятным последствиям, отметил он. В пример Подгорный привел эксперимент британского оператора беспроводного интернета Purple, который добавил в соглашение пункт «Обязуюсь отправиться на добровольные работы по уборке общественных туалетов». Его заметил только один человек из 22 тысяч.

«Когда граждане передают свои данные, не вникая в цели их обработки, автоматически ставят галочки на сайтах и сообщают о себе избыточную информацию, это может создать условия для утечки их персональных данных», — пояснил эксперт.