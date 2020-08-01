Россиянам объяснили, почему смартфон может терять связь

Смартфон может терять связь из-за того, что пользователь давно не обновлял SIM-карту или находится в пространстве с плохой связью. Кроме того, причиной может стать модуль связи, который вышел из строя.

Об этом агентству «Прайм» рассказал гендиректор АНО «Цифровые платформы» Арсений Щельцин.

Он подчеркнул, что существует три популярные причины, по которым устройство может потерять связь. Первая — проблемы с SIM-картой. Со временем она стареет и изнашивается, чтобы избежать таких проблем, ее стоит менять раз в два года.

Вторя причина может заключаться в местоположении пользователя — возможно, он оказался в пространстве с плохой связью. К таким помещениям относятся не только подвалы, но и здания с широкими стенками. Кроме того, владелец устройства может оказаться далеко от ретранслятора — в таком случае связь также может исчезнуть.

«Россия — самая большая страна в мире, но при этом цена на услуги связи — одна из самых доступных в мире. А это говорит о том, что операторам связи тяжело выстраивать свою сеть в труднодоступных точках и на малонаселенных территориях. В этих зонах связь и интернет могут пропадать или вовсе не работать», — подчеркнул эксперт.

Последняя причина — в устройстве выходит из строя модуль связи. В этом случае помогает замена этого модуля или обновление телефона.