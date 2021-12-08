Россиянам объяснили, почему нельзя часто выключать компьютер

Руководитель направления ПК и моноблоков Acer в России Иван Пудонин объяснил россиянам, по какой причине нельзя слишком часто выключать компьютер. По словам специалиста, компоненты устройства, работая в режиме включения-выключения, могут быстро износиться или перестать работать вовсе. Об этом сообщила «Газета.ru».

«Каждый запуск компьютера — это „всплеск“ мощности, который влияет на срок службы компонентов, поэтому количество запусков желательно минимизировать», — рассказал специалист.

Он отметил, что при редком использовании ПК его необходимо отключать, поскольку в рабочем состоянии компьютер потребляет дополнительную энергию.

«В работающем состоянии компьютер потребляет дополнительную энергию и тратит ресурс. С другой стороны, если компьютером вы пользуетесь на протяжении всего дня, то в таком случае можно оставлять компьютер включенным», — сообщил Пудонин.

Он порекомендовал компьютеры с традиционными жесткими дисками (HDD) выключать всегда, так как «холостая» работа дисков будет негативно сказываться на ресурсе.