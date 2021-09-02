Россиянам объяснили, почему нельзя часто менять модель смартфона

Частое приобретение новых моделей телефонов или автомобилей приводит к перепроизводству. Об этом заявил замглавы Минприроды Дмитрий Тетенькин, выступая на Восточном экономическом форуме, написал «ФедералПресс».

«У меня нет в окружении людей, которые меняют телефоны после выхода новой линейки. Или машины вот люди не меняют. А перепроизводство это отходы. С этим надо что-то делать», — отметил он.

Представитель ведомства добавил, что производители различной техники заметили высокий спрос россиян по замене приборов на новые сразу же после выхода последней модели. Все это не глядя на то, что старая техника еще пригодна в использовании. Из-за маркетинговых ходов производителей образуется много отходов, которые невозможно переработать. Это приводит к загрязнению окружающей среды.

Исследование компании МТС говорит о том, что россияне стали реже покупать новые телефоны. Если в 2019 году меняли смартфоны около 18% граждан, то в 2020 этот показать снизился до 13%.