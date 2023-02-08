Технологии 08 февраля 2023, 12:24 Россиянам объяснили, почему не бывает бесплатных VPN-сервисов

Читать 360tv в

Если сами пользователи VPN-сервиса не платят за него, значит платит кто-то другой. Об этом «Ридусу» рассказал IT-эксперт Илья Костунов.

Это могут быть как маркетинговые компании, заинтересованные в сборе личных данных, так и мошенники.

Реклама

«VPN-сервис позволяет создать канал из одной точки интернета в другую точку интернета. Но тот, кто владеет VPN, полностью контролирует весь поток данных, который проходит через его сервис», — добавил Костунов.

Реклама

Он отметил, что многие владельцы таких сервисов торгуют персональными данными своих клиентов, получая за это вполне достойные деньги. Все это происходит из-за отсутствия цифровой грамотности у граждан.