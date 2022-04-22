Россиянам объяснили, почему GPS в стране отключить невозможно

GРS в России не отключат. Ни одного случая сбоя в работе этой системе при полете российских самолетов не было выявлено. Кроме того, у современных лайнеров есть свои системы навигации, а GPS является вспомогательной. Такое мнение в беседе с «360» высказал главный редактор ресурса «Авиа.ру» Роман Гусаров.

«Конечно, ни о каком отключении GPS речи не идет и быть не может. Это технически невозможно. Система GPS — это спутники, которые находятся на орбите и транслируют сигнал на Землю. Можно отключить часть спутниковой группировки, но тогда от этого пострадает не только территория России, но и сопредельные страны. В этом сама система GPS и США, которые ее контролируют, не заинтересованы», — объяснил он.

По его словам, невозможно отключить GPS по инициативе Российской Федерации. Речь идет о возможных сбоях в системе GPS, выдаче некорректных данных.

«На самом деле письмо об этом Росавиация распространила в авиакомпаниях уже несколько недель назад с предупреждением о том, что если подобные сбои будут обнаружены, то уведомляйте регулятора об этом для оповещения других предприятий, компаний», — уточнил собеседник «360».

Он сказал, что пока такого случая выявлено не было. Однако подобная ситуация может возникнуть, поэтому к ней надо быть готовыми.

Гусаров добавил, что GPS никак не влияет на работу бортовых систем, поскольку GPS в современных самолетах лишь вспомогательная система, у самолетов есть свои системы навигаций. GPS экипажем используется как корректирующий фактор.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что Росавиация рекомендовала российским авиакомпаниям подготовиться к отключению GPS. Дело в том, что после 24 февраля участились случаи «глушения» и возможной подмены сигналов GPS.

Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин выступил с идеей заменить GPS в авиации России системой ГЛОНАСС.