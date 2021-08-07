Россиянам объяснили опасность скриншотов

Возможность делать скриншоты экрана является удобной функцией, но в большинстве случаев изображения приводят к утечкам данным. Об этом предупредил управляющий партнер B&C agency Марк Шерман.

По словам Шермана, проблема утечки информации стала актуальнее во время перехода работников компаний на удаленку.

«Сотрудники стали больше коммуницировать в онлайне, в том числе и электронный документооборот перешел на новый уровень. Сотрудники, чтобы посоветоваться с коллегами, начали делать скриншоты и пересылать их в открытых мессенджерах», — пояснил эксперт агентству «Прайм».

Он добавил, что в результате таких переписок в Сеть попадают данные, которые не предназначены для посторонних глаз. Слитой информацией могут воспользоваться конкуренты в своих целях.

«Цели у конкурентов могут быть самые разные: начиная от воровства бизнес-модели предприятия, заканчивая массовой публикацией неблагоприятных для первой компании новостей», — отметил Шерман.

Чтобы избежать утечек эксперт посоветовал подписать с работниками соглашение о тои, что любую конфиденциальную информацию можно пересылать только в защищенных мессенджерах.