Россиянам объяснили нюансы платной подписки на телефоне

Сотрудники аналитической компании Statista рассказали, что 56% разработчиков мобильных приложений берут деньги за возможности приложения, а еще в 35% приложений подписка является основным источником доходов для его создателей. Об этом написал Life.

Пользователь не всегда понимает, как отключить платную подписку, поскольку не знает, кем они навязаны — оператором или разработчиками приложений, которые установлены в телефон. Например, самой популярной услугой является платный определитель номера. Однако платить за это оператору нет смысла. Достаточно скачать программы в AppStore и Google Play и пользоваться их функциями.

Еще один метод, на котором операторы зарабатывают деньги, это мобильная рассылка. Для того, чтобы заинтересовать клиента, они присылают ему на телефон самую разную информацию — гороскопы, прогноз погоды, которые есть везде. Такую подписку довольно просто подключить на смартфонах случайным нажатием, а вот отключить ее не так просто.

Для начала пользователю следует зайти в личный кабинет абонента через мобильное устройство. Если подписка не отображается там, придется писать в поддержку. После этого рассылка не должна приходить снова.

Отменить подписку в приложении будет не так просто. Например, если вы выбрали пользование приложением в течение месяца, то в случае утраты интереса к приложению через неделю можно забыть о деньгах, которые вы заплатили за месяц.

Многие приложения запрашивают оплату, как только вы его скачали. Для того, чтобы отменить такую подписку, нужно заходить в «управление подписками» и отключать активные. Система может уточнить, не передумали ли вы совершать эти действия, и только потом отменит платную подписку. Это случится через неделю или месяц после завершения оплаченного периода.