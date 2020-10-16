Россиянам объяснили, какие смартфоны могут взорваться

Проблемы с аккумулятором могут послужить причиной взрыва любого смартфона. Взорваться устройство также может из-за длительной зарядки, удара или контакта с водой.

Партнер и директор компании «Интеллектуальный Резерв» Павел Мясоедов рассказал агентству «Прайм», что чаще всего взрываются смартфоны Samsung. Компания в панике отозвала из продажи по этой причине все Galaxy Note 7.

«Также известны случаи, когда в руках у пользователей взрывалась продукция Apple — не только iPhone, но и iPad», — отметил специалист.

Чтобы взрыва не случилось, нужно соблюдать определенные правила. Устройство нельзя перегревать, гнуть, долго заряжать и ронять на твердую поверхность. Пользоваться при этом необходимо только подходящей зарядкой.

Вздутие батареи является самым верным признаком того, что у смартфона проблемы. Аккумулятор в таком случае необходимо срочно заменить.

Включенный ноутбук не рекомендуют ставить на мягкие поверхности. Из-за плохого доступа воздуха техника перегревается, может отключиться, а некоторые его компоненты — выйти из строя.