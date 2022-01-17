Россиянам объяснили, как восстановить даже самую «убитую» клавиатуру

Чистка клавиатуры компрессором и протирка спиртом продлят ее работоспособность. Об этом сообщил Telegram-канал GamerLifeOfficial.

В качестве первого способа предложено использовать компрессор, выдающий сжатый воздух. По мнению авторов канала, продувка удалит из устройства весь мусор.

Вторым способом является протирка жирных или сладких пятен раствором изопропилового спирта либо средством для снятия лака с ногтей. Следует намочить безворсовую ткань и аккуратно протереть клавиши.

Если перечисленные методы не помогли, то необходима полная очистка клавиатуры. Для этого нужно снять все клавиши и продуть пространство под ними компрессором, протереть панель спиртом, а затем собрать все как было.

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