Россиянам объяснили, как продлить работоспособность смартфона
Смартфон будет работать дольше, если поставить его на режим энергосбережения. Постоянно пользоваться функцией не стоит, иначе устройство отключится от Сети.
Старший специалист по тестированию цифровых продуктов Роскачества Сергей Кузьменко пояснил в интервью радио Sputnik, что при энергосберегающем режиме постоянно удерживающие смартфон в интернете программы перестают работать.
«Режим энергосбережения может негативно повлиять на работу устройства, <…> если пользователю важно, чтобы устройство постоянно синхронизировало контакты, аккаунты и различные сервисы», — подчеркнул специалист.
В режиме экономии энергии значительно медленнее функционируют беспроводные соединения — мобильные интернет, особенно в 4G, Wi-Fi, GPS и Bluetooth. Зато его можно использовать для продления службы аккумулятора телефона. Он дольше служит, если не позволять уровню заряда опускаться ниже 30%.