Россиянам объяснили, как приложения используют интернет-трафик

Ведущий аналитик агентства Mobile Research Group Эльдар Муртазин рассказал, в каких случаях смартфон может использовать интернет-трафик без ведома его пользователя. Также он объяснил, как можно сэкономить мобильный интернет. Об этом сообщила радиостанция Sputnik.

По словам аналитика, человек зачастую не понимает, почему трафик интернета на его смартфоне стал в несколько раз меньше. Такому может поспособствовать, например, новая прошивка для телефона, которая весит несколько сот мегабайт или гигабайт.

«Очень часто человек вроде ничего не загружает, но оказывается, что интернет тратится, и в больших количествах. Зачастую мы просто не понимаем, что без нашего ведома делают те или иные приложения, какой объем данных они загружают. Например, может загружаться новая прошивка для смартфона, она может „весить“ несколько сот мегабайт, а то и гигабайт. Социальные сети достаточно часто используют интернет. Приложения для просмотра фильмов и сериалов могут начать загружать в память устройства сериал, который вы начали смотреть», — отметил эксперт.

Кроме того, много интернета тратиться во время синхронизации данных смартфона с облаком. Если у приложения «фото» стоит соответствующая настройка, то все сделанные кадры будут синхронизироваться.

Эксперт посоветовал по возможности везде использовать Wi-Fi, который существенно сэкономит трафик. Кроме того, можно настроить большинство программ, чтобы они работали только через Wi-Fi, а не через мобильный интернет.