Россиянам объяснили, как операторы прячут платные услуги связи

Сотовые операторы не всегда уведомляют пользователей о том, что та или иная услуга из бесплатной переводится в платные. Поэтому абонентам лучше каждые две недели мониторить наличие платных услуг в личном кабинете.

«Если в личном кабинете вы видите услугу, которую вы не подключали или же она была бесплатной, а стала платной, и такая услуга вам не нужна, то необходимо ее отключить», — подчеркнул директор информационно-аналитического агентства Telecom daily Денис Кусков в беседе с агентством «Прайм».

Операторы, как отметил специалист, используют различные варианты подключения, среди которых USSD-запросы и СМС.

И, «даже не дожидаясь ответа от пользователя, подключают ему эту услугу» на тестовый период, затем она остается у абонента уже на платной основе.

Сотовым операторам придется заплатить крупный штраф, если по их линиям пройдут звонки со скрытых номеров. Проект соответствующих поправок в КоАП правительство внесло в Госдуму. Закон, который обязывает операторов прерывать звонок со скрытого номера, действует с 2018 года. Однако серьезных санкций за его нарушение до сих пор нет.