Россиянам объяснили, как обезопасить себя от нового мошенничества в WhatsApp

Любой, имеющий аккаунт WhatsАрр, может остаться без учетной записи из-за уязвимости приложения. Об этом и о способах защиты рассказал эксперт в области кибербезопасности Андрей Масалович в разговоре радио Sputnik.

«К счастью, злоумышленники сильно на этом мошенничестве заработать не могут, но „насвинячить“ могут. Они могут немножко заработать, если возьмут заказ на то, чтобы кого-то лишить доступа к WhatsApp на заданное количество времени», — заявил он.

Экспетр также добавил, что тем, кто опасается за свои личные данные, стоит обзавестись еще одним каналом связи, чтобы не остаться без возможности доступа к контактам. Масалович предложил заранее продумать, что бы человек сделал, если бы у него на сутки не было доступа к месенджеру. Он считает необходимым иметь дополнительный мессенджер, либо еще одно устройство.

Ранее в WhatsApp обнаружили уязвимость, которая позволяет деактивировать учетную запись практически любого пользователя, рассказал Forbes. Для этого злоумышленникам достаточно только номера мобильного.