Россиянам объяснили, кто может найти их по номеру телефона | 360°

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Россиянам объяснили, кто может найти их по номеру телефона

Кибераналитик Новиков: найти человека по номеру телефона можно только через запрос властей

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Узнать местонахождение человека по номеру телефона и EMEI устройства можно с помощью официального запроса от государственных органов. однако узнать, где находится член семьи, можно проще — благодаря специальному приложению. Второй вариант подходит для контроля за передвижением детей и пожилых родственников, рассказал «Прайму» руководитель службы исследований, кибераналитики и развития Группы Т1 Александр Новиков.

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«Согласованная передача данных о местоположении по надежным каналам связи может быть полезной, например, поможет родителям быть в курсе перемещений ребенка», — пояснил эксперт.

При этом Новиков призвал россиян соблюдать правила цифровой гигиены и не оставлять конфиденциальные данные в Сети. Он посоветовал следить за настройками приватности, а также завести отдельную сим-карту для покупок на интернет-площадках. Пользователям не стоит говорить по телефону свои паспортные данные, а также сведения о банковских картах.

Ранее эксперт по цифровой криминалистике Игорь Михайлов заявил, что технология Touch ID снижает безопасность смартфона. Злоумышленники могут с легкостью разблокировать гаджет и завладеть конфиденциальной информацией.

Смартфоны

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