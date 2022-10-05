Россиянам объяснили, кто может найти их по номеру телефона | 360°

Технологии 05 октября 2022, 05:56 Поделиться Telegram

ВКонтакте

Однокласники

Viber Россиянам объяснили, кто может найти их по номеру телефона Кибераналитик Новиков: найти человека по номеру телефона можно только через запрос властей РИА «Новости»

Читать 360tv в

Узнать местонахождение человека по номеру телефона и EMEI устройства можно с помощью официального запроса от государственных органов. однако узнать, где находится член семьи, можно проще — благодаря специальному приложению. Второй вариант подходит для контроля за передвижением детей и пожилых родственников, рассказал «Прайму» руководитель службы исследований, кибераналитики и развития Группы Т1 Александр Новиков.

Реклама

«Согласованная передача данных о местоположении по надежным каналам связи может быть полезной, например, поможет родителям быть в курсе перемещений ребенка», — пояснил эксперт.

При этом Новиков призвал россиян соблюдать правила цифровой гигиены и не оставлять конфиденциальные данные в Сети. Он посоветовал следить за настройками приватности, а также завести отдельную сим-карту для покупок на интернет-площадках. Пользователям не стоит говорить по телефону свои паспортные данные, а также сведения о банковских картах.

1 0 0 1 0 0