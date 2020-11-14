Россиянам объяснили, как автомобили могут следить за водителями

В современных автомобилях установлена система «ЭРА-ГЛОНАСС», у которой есть доступ к информации о местонахождении машины. Кроме того, технологии позволяют знать, о чем говорит водитель.

«Мы давно делегировали свою конфиденциальность неизвестному всепланетному интеллекту. Да и современные автомобили уже давно намного сложнее, чем мобильные телефоны, и обладают всеми возможностями для того, чтобы контролировать тех, кто находится не только внутри, но снаружи», — привело агентство «Прайм» слова автомобильного эксперта Егора Васильева.

Он отметил, что системы могут следить не только за координатами машины, но и физическим состоянием водителя. Это позволяет сделать ассистент активной безопасности, который контролирует уровень усталости. Также не стоит забывать о камерах, которые могут быть машине. На запись попадает окружающее пространство, а доступ к видео можно легко получить.

«Фактически уже сейчас большинство автомобилей являются источником огромного количества информации о нас с вами. Однако машина, конечно, пока уступает мобильному телефону хотя бы потому, что с мобильным телефоном мы не расстаемся никогда, а машиной пользуемся только по мере необходимости», — заключил эксперт.

Ранее гендиректор АНО «Цифровые платформы» Арсений Щельцин рассказал, как понять, что через веб-камеру ведется слежка.