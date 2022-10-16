Россиянам назвали способы защиты переписки в мессенджерах от посторонних | 360°

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Россиянам назвали способы защиты переписки в мессенджерах от посторонних

Аналитик Новиков посоветовал двухфакторную аутентификацию при использовании мессенджеров

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Чтобы гарантированно обеспечить безопасность в мессенджерах следует руководствоваться некоторыми правилами. Их перечислил руководитель службы исследований, кибераналитики и развития Группы Т1 Александр Новиков.

В Telegram, как отметил Новиков в беседе с агентством «Прайм», существует функция двухфакторной аутентификации. Она предполагает необходимость пароля для входа на другом устройстве, а также отправку инструкций и уведомлений в соответствующее приложение. Кроме того, в разделе «Настройки» в мессенджере можно проверить,  на каких устройствах есть доступ к аккаунту.

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При клонировании SIM-карты, как пояснил Новиков, за безопасность пользователя Telegram отвечает оператор связи.

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В начале октября создатель мессенджера Telegram Павел Дуров заявил, что WhatsApp может дать доступ хакерам ко всему смартфону, напомнило Utro.ru. Однако киберспециалисты не советуют удалять приложение по примеру бизнесмена, достаточно переписываться в защищенных чатах и не переходить по незнакомым ссылкам.

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