Россиянам назвали способы обезопасить свои данные во время интернет-шопинга

Хакеры слили в Сеть базу персональных данных клиентов «Почты России». Как предполагается, в нее попало по меньшей мере четыре миллиона телефонов и других идентифицирующих клиентов сведений, сообщили «Известия». Специалисты назвали ряд способов, позволяющих снизить риск возможных утечек своих данных.

«Почта России», как отмечается в статье, частичную утечку подтвердила. Хакеры, по данным оператора, атаковали подрядчика. Это привело к тому, что «фрагмент данных действительно попал в руки взломщиков».

Атака не навредит клиентам, подчеркнула пресс-служба «Почты России», поскольку банковские данные в открытый доступ не попали.

Эксперты отмечают, что для продавцов самыми ценными данными являются контактные. У этого есть практическое объяснение — без указания реального адреса не получится доставить товар курьерской службой, и рассчитать стоимость этой доставки.

Для того, чтобы минимизировать риски утечки своих данных, можно создать под покупки отдельный электронный ящик, к которому не будут привязаны аккаунты в соцсетях или на «Госуслугах». Некоторые люди, как отмечают эксперты, заводят специальные телефонные номера для покупок. Но лучше всего обзавестись для покупок через интернет отдельной банковской картой.

А при покупках в непроверенных интернет-магазинах нужно обращать внимание на форму оплаты. Она должна генерироваться индивидуально для каждой покупки.