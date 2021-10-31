Россиянам назвали способ отличить фейковое приложение для смартфона от настоящего

Многие россияне, заказывая и оплачивая товары онлайн, пользуются мобильными приложениями, а не официальными сайтами магазинов. Эксперт в области информационной безопасности Виталий Вехов назвал способ отличить фейковое приложение от настоящего.

«Если вы действительно хотите пользоваться мобильным приложением для покупок, то устанавливать его на смартфон можно только с официального сайта проверенной организации, тогда будет гарантия безопасности», — объяснил Вехов в беседе с радио Sputnik.

Специалист порекомендовал также не реагировать на рекламу, которая периодически может всплывать на экране смартфона.

«Нельзя устанавливать приложение, которое предлагает навязчивая всплывающая реклама, потому что это фейковое приложение с вероятностью 60%», — отметил эксперт.

Рейтинг лучших новинок смартфонов в 2021 году обновили эксперты Роскачества совместно с Международной ассоциацией организации потребительских испытаний (ICPT). В перечень добавили восемь гаджетов. В обновленном списке появились вышедшие в 2021 году модели iPhone: 13 mini, 13, 13 Pro и 13 Pro Max. В перечень также вошел iPhone 11 Pro Max. А вот iPhone 12 в рейтинг не попал из-за нехватки нужного количества баллов.