Россиянам назвали сообщения, которые лучше удалять из смартфона

Сообщения с паролями, личными данными, а также те, что могут содержать вредные для вашей репутации или репутации ваших близких сведения, лучше удалять. Также не стоит хранить сервисные сообщения, коды авторизации и временные пароли.

Бывает, что приложения для работы требуют список контактов и доступ к смс-сообщениям, рассказал гендиректор АНО «Цифровые платформы» Арсений Щельцин в беседе с агентством «Прайм». Последнее важно для быстрой авторизации.

Но эти и многие другие случаи с быстрым доступом к смс через вирусы или удаленное восстановление резервной копии телефона без вашего ведома, по словам Щельцина, превращают копилку смс в самое уязвимое пространство.

Пароли, которые предоставляют банки и интернет-сайты, как правило, работают не дольше минуты. Но мошенники, получая к ним доступ, придумывают способы, как забраться в ваш аккаунт.

Чтобы свести подобные риски к минимуму Щельцин рекомендует делать резервное копирование и устанавливать двухфакторную верификацию. Также важно не терять телефон и следить за смс-сообщениями.

В Сеть попали данные 21 миллиона пользователей VPN-сервисов для Android. Эта ситуация вновь заставила задуматься о конфиденциальности. Но за безопасность должны отвечать и разработчики предложений. К сожалению, универсальной защиты от утечек не существует, но есть несколько способов, которые помогут обезопасить себя.