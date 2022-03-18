Россиянам назвали скрытые опасности сервисов VPN

На сегодня высок спрос на использование технологии VPN: она законна и с ее помощью можно пользоваться заблокированными ресурсами. Но такой сервис скрывает ряд технических опасностей для пользователей. Речь прежде всего идет о бесплатных сервисах, которые доступны для свободного скачивания.

«Бесплатные сервисы зачастую без нашего ведома передают массу информации о конкретном пользователе, использующего VPN, в том числе логины, пароли и персональные данные», — рассказал доцент кафедры «Интеллектуальные системы информационной безопасности» РТУ МИРЭА Евгений Кашкин в беседе с агентством «Прайм».

При этом, как добавил эксперт, велик список организаций, заинтересованных в подобной информации.

Эта ситуация, по словам Кашкина, объясняется тем, что любая услуга стоит денег, которые идут на технические расходы и зарплаты сотрудников. Пользователь платит за услугу либо приобретая пакет, либо оплачивая ее косвенно. Например, с помощью рекламных вставок. Это дает сервису возможность монетизировать свою работу. По словам Кашкина, рекламные вставки — это самый безобидный вариант.

Бывает, что такой сервис требует от пользователя разнообразных разрешений на доступ, при согласии на который возможен несанкционированный доступ к данным смартфона.

При этом, как отметил Кашкин, платные VPN-сервисы не 100% безопасны. Но при их использовании меньше вероятность стать жертвой киберпреступников.

После официального запрета Instagram в России посещаемость соцсетей «ВКонтакте» и «Одноклассники», а также мессенджера Telegram выросла. Эксперты уверены, что только малая часть пользователей продолжит пользоваться Instagram с помощью средств для обхода блокировок. А новой площадкой для блогеров, скорее всего, станет «ВКонтакте».