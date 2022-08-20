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    20 августа 2022, 17:05

    Россиянам назвали размер повышения тарифов на мобильную связь

    Минцифры РФ: рост тарифов на услуги связи не превысит инфляцию

    Максим Зинкин

    Рост стоимости на услуги мобильной связи не превысит пределы инфляции. Об этом «Интерфаксу» сообщило в Министерстве цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ.

    В ведомстве объяснили, что плавный рост цен не ощутят абоненты, а качество связи сохранится на прежнем уровне.

    Представители Минцифры вместе с ФАС в течение 2022 года отслеживают изменения в тарифной политике мобильных операторов, чтобы не допустить спекуляций.

    «Например, в июне Минцифры провело проверку сообщений о повышении цены безлимитного тарифа у одного из операторов. После обсуждения ситуации оператор отказался от увеличения стоимости тарифа более, чем на 50 рублей», — напомнили в ведомстве.

    Весной 2022 года ФАС и Минцифры разработали рекомендации поэтапной индексации тарифов операторов связи с учетом текущего уровня инфляции. Изменение цен считается обоснованным, если оно соответствует инфляции с начала года по состоянию на последнюю неделю месяца.