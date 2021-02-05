Россиянам назвали простой способ определить, кто ворует интернет

Перебои с интернетом могут не только вызвать неудобства, но и нанести ущерб, особенно тем, кто работает на удаленке. Если скорость работы Сети не всегда равномерна, и на загрузку новой страницы уходит больше времени, чем обычно, вероятно, к вам кто-то подключился. Узнать это наверняка поможет специальная программа.

Чтобы исключить такие ситуации партнер и директор компании «Интеллектуальный Резерв» Павел Мясоедов посоветовал скачать программу, с помощью которой настраивают большую часть современных роутеров.

«После запуска будут видны все подключенные к роутеру устройства, а также журналы событий, связанные с ними», — рассказал он в беседе с агентством «Прайм».

Другими словами, можно будет увидеть, кто и когда выходил в интернет через вашу сеть. Мясоедов отметил, что в комплект поставки всегда включена инструкция по настройке и управлению роутером.

Однако самый надежный и одновременно простой способ проверки и защиты своей сети, как заметил эксперт, это установка хорошего пароля для подключения к Wi-Fi.

Специалисты Роскачества нашли признаки шпионажа в приложениях, которые используются для очистки памяти смартфонов. Они требуют доступ к данным, в них много рекламы и других вещей. Специалисты изучили 60 приложений. Они выявили избыточные запросы доступа к функциям смартфона. В двух приложениях нашли явные признаки встроенных шпионских программ.