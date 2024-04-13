Технологии 13 апреля 2024, 03:27 Россиянам назвали признаки взлома телефона Депутат ГД Немкин: быстрая разрядка телефона может говорить, что он взломан Freepik

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Быстрая разрадка, нагрев и внезапные перезагрузки телефона могут говорить о том, что на устройство установили шпионскую программу. Об этом рассказал РИА «Новости» член комитета по информационной политике, информационным технологиям и связи Госдумы России Антон Немкин.

«Обнаружить, что доступ к вашему устройству получили мошенники, довольно непросто — обычно эти программы максимально незаметны. Тем не менее, на некоторые приметы все же стоит обращать внимание — например, если ваш смартфон стал нагреваться или зависать или внезапно перезагружается», — сообщил парламентарий.

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Немкин добавил, что при взломе телефона приложения на нем появляются и запускаются самостоятельно, сам по себе включается и выключается Wi-Fi. Кроме того, пользователи могут слышать шум и посторонние звуки во время вызовов.

По словам депутата, вредоносное ПО могут занести на телефон посторонние программы, например, непроверенные VPN-сервисы. Некоторые вирусы используются злоумышленниками для майнинга криптовалют: в таком случае телефон часто перегревается, быстро садится и расходует большое количество трафика.

Ранее IT-эксперт рассказал, как защитить смартфон от вирусов.