Россиянам назвали признаки «умирания» смартфона

Современные смартфоны не могут похвастаться долгим скором службы. Но поменять гаджет можно еще до того, как он перестанет работать. Для этого стоит обратить внимание на некоторые признаки, заявил доцент кафедры «Интеллектуальные системы информационной безопасности» РТУ МИРЭА Евгений Кашкин.

«Первый и самый главный признак того, что ваш смартфон скоро „умрет“ — это вздутие батареи. Чаще всего от нее даже слегка приподнимается задняя крышка телефона. Пользоваться таким телефоном нельзя», — сказал эксперт агентству «Прайм».

Он пояснил, что телефон со вздутой батареей может загореться. Такое устройство лучше сразу же заменить на новое или отнести в ремонт. Еще одним признаком «умирания» смартфона является его сильный нагрев даже в нерабочем состоянии. Причиной может быть перегрузка процессора или неисправность батареи.

«Если вы заметили, что телефон начал слишком быстро разряжаться, возможно, стоит задуматься о замене», — отметил Кашин.

По словам эксперта, стоит обратить внимание также на частые перезагрузки гаджета, его внезапные отключения и перезагрузки. Перед выходом из строя телефон может потерять сенсорную чувствительность экрана.