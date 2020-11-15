Россиянам назвали главные причины выключения смартфона при разговоре

Во время разговора чаще всего смартфон выключается из-за переключения от одной станции к другой или разрядки батареи. Об этом рассказал директор информационно-аналитического агентства Telecom daily Денис Кусков.

«Через определенный промежуток времени (как правило, спустя год или даже меньше в зависимости от использования) батарея смартфона начинает работать и заряжаться хуже. На морозе батарея может полностью разрядиться в процессе разговора при 15 и даже при 50%», — привело пояснение Кускова агентство «Прайм».

Второй проблемой специалист назвал работу программного обеспечения. Если ПО имеет определенные ошибки, то гаджет может перестать работать в скором времени. По словам Кускова, если во время разговора прерывается связь, то это может означать, что смартфон переключается между базовыми станциями.

«Это признаки интерференции, когда базовые станции настроены по-разному. Часто такая проблема возникает на границе двух регионов, которые управляются различными техническими службами разных регионов и операторов», — отметил директор агентства.

Он посоветовал перезванивать человеку, если в трубке появляется скрежет. Кроме того, если разговор прервался, то можно перевести устройство в авиарежим на несколько секунд и заново включить. В этом случае смартфон повторно зарегистрируется в базовой станции.