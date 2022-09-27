Россиянам назвали доступные для скачивания соцсети в App Storе | 360°

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Россиянам назвали доступные для скачивания соцсети в App Storе

Приложение ЯRUS стало альтернативой заблокированному в App Storе «ВКонтакте»

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Приложение «ВКонтакте» пропало из магазина App Store, но у пользователей есть альтернатива. На устройства с операционной системой iOS можно скачать российскую социальную сеть ЯRUS. Ей пользуются уже более шести миллионов человек.

Российская программа обладает как базовыми, так и уникальными функциями. В ЯRUS есть система монетизации, позволяющая зарабатывать с первого дня регистрации. Каждый новый пользователь ежедневно получает пять монет, которые может использовать по своему усмотрению. Их можно положить на собственный виртуальный счет, поощрить блогеров за интересный контент или поддержать социальный проект.

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Музыку в ЯRUS можно слушать бесплатно и без рекламы. Она также работает в фоновом режиме.

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В афише событий, доступной на главной странице приложения, собрали информация почти из 1000 российских городов. В настройках можно выставить фильтры по 10 категориям, региону проживания и стоимости билетов.

Разработчики постоянно контактируют с пользователями и вводят новые функции в зависимости от запросов. Приложение ЯRUS является полноценной альтернативой недоступным более соцсетям.

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