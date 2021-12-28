Россиянам напомнили, как защитить привязанные к смартфону банковские счета

Вместе с развитием технологий и определенным удобством люди могут столкнуться и с новыми опасностями. Одной из них эксперты назвали вывод средств со счетов после кражи смартфона. Защищать безналичные деньги от злоумышленников стоит максимально надежно.

Эксперт Центра финансовой грамотности НИФИ Минфина России Ольга Дайнеко рассказала газете «Известия», как можно свести к нулю риски при подобных ситуациях.

Зачастую злоумышленники используют украденный смартфон для бесконтактной оплаты, но иногда происходят и кражи денег с привязанных к установленным банковским приложениям счетов. Полноценный взлом без привлечения настоящих профессионалов невозможен, поэтому и метод более актуален для случаев, когда речь идет о значительных суммах.

Самое главное, по словам Дайнеко, не хранить основные средства на счетах, которые привязаны к оплате или к имеющимся на смартфоне приложениям.

«Для текущих расчетов и бесконтактной оплаты нужно использовать отдельную дебетовую карту», — посоветовала она.

Оптимальным способом защиты денег будет наличие нескольких счетов в разных банках. Устанавливать приложения нужно тех кредитно-финансовых организаций, чьи платежные средства человек использует каждый день. Для тех, где лежит основная часть денег, делать этого не стоит. Перевести ту или иную сумму в случае необходимости можно через систему быстрых платежей.

При использовании смартфона для оплаты не нужно подключаться к незапароленным сетям Wi-Fi с общественным доступом. Обновление банковских приложений лучше перевести в автоматический режим, а для разблокировки смартфона и установленных приложений использовать разные коды.

Самым надежным и безопасным средством защиты на любом телефоне Дайнеко назвала PIN-код. Причем лучше, если он состоит минимум из шести знаков.