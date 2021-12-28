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    28 декабря 2021, 02:32

    Россиянам напомнили, как защитить привязанные к смартфону банковские счета

    Эксперт Ольга Дайнеко назвала PIN-код самым надежным способом защиты смартфона

    Александра Ломейко

    Вместе с развитием технологий и определенным удобством люди могут столкнуться и с новыми опасностями. Одной из них эксперты назвали вывод средств со счетов после кражи смартфона. Защищать безналичные деньги от злоумышленников стоит максимально надежно.

    Россиянам напомнили, как защитить привязанные к смартфону банковские счета

    Эксперт Центра финансовой грамотности НИФИ Минфина России Ольга Дайнеко рассказала газете «Известия», как можно свести к нулю риски при подобных ситуациях.

    Зачастую злоумышленники используют украденный смартфон для бесконтактной оплаты, но иногда происходят и кражи денег с привязанных к установленным банковским приложениям счетов. Полноценный взлом без привлечения настоящих профессионалов невозможен, поэтому и метод более актуален для случаев, когда речь идет о значительных суммах.

    Самое главное, по словам Дайнеко, не хранить основные средства на счетах, которые привязаны к оплате или к имеющимся на смартфоне приложениям.

    «Для текущих расчетов и бесконтактной оплаты нужно использовать отдельную дебетовую карту», — посоветовала она.

    Оптимальным способом защиты денег будет наличие нескольких счетов в разных банках. Устанавливать приложения нужно тех кредитно-финансовых организаций, чьи платежные средства человек использует каждый день. Для тех, где лежит основная часть денег, делать этого не стоит. Перевести ту или иную сумму в случае необходимости можно через систему быстрых платежей.

    При использовании смартфона для оплаты не нужно подключаться к незапароленным сетям Wi-Fi с общественным доступом. Обновление банковских приложений лучше перевести в автоматический режим, а для разблокировки смартфона и установленных приложений использовать разные коды.

    Самым надежным и безопасным средством защиты на любом телефоне Дайнеко назвала PIN-код. Причем лучше, если он состоит минимум из шести знаков.