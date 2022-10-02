Россиянам дали советы по выбору кнопочного телефона | 360°

Технологии 02 октября 2022, 01:41 Поделиться Telegram

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Viber Россиянам дали советы по выбору кнопочного телефона Эксперт Бодров: при выборе кнопочного телефона стоит смотреть на объем батареи Unsplash

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При выборе кнопочного телефона в первую очередь стоит обратить внимание на объем батареи и количество сим-карт. Об этом рассказал руководитель Центра цифровой экспертизы Роскачества Сергей Бодров.

«Если человеку нужен телефон сугубо для звонков, то стоит обратить внимание на количество сим-карт, а качество фото на камере можно не учитывать. Хотя в целом фото на таких телефонах среднего или низкого качества, а диагональ дисплея в любом случае очень маленькая», — сказал эксперт в разговоре с агентством «Прайм».

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Он добавил, что при покупке кнопочного устройства лучше всего отдать предпочтение модели с наибольшим объемом аккумулятора. Такой гаджет сможет длительное время работать без подзарядки.

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Бодров отметил, что кнопочный телефон, безусловно, уступает современным смартфонам. Но у такого устройства есть и плюсы. заключающиеся в его небольшой стоимости и съемном аккумуляторе. Если телефон негде подзарядить, то можно просто купить второй аккумулятор и носить его с собой. Еще одно преимущество заключается в наличие кнопок, которые могут облегчить набор номеров людям с плохим зрением.

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