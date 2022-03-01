Россиянам дали советы по устранению сбоев в Instagram

В последнем обновлении Instagram нет русской версии, поэтому россиянам для удобства лучше установить старый вариант, рассказал директор Ассоциации профессиональных пользователей соцсетей и мессенджеров Владимир Зыков.

В беседе с Ura.ru Зыков отметил, что Meta Platforms Inc в ответ на требование Роскомнадзора заявила, что не планирует исполнять просьбу по разблокировке российских СМИ. Поэтому частично Роскомнадзор уже начал вводить ограничения. Компания Meta Platforms Inc владеет соцсетями Facebook и Instagram, а также мессенджером WhatsApp.

«Сложно сказать, связано ли это с исчезновение русского языка в Instagram, но в новой версии его нет. Пользователи Android могут удалить новую версию соцсети и установить старую, тем самым устранив сбои. У кого iPhone, тем сложнее», — рассказал Зыков.

Пользоваться Instagram можно, если сменить VPN, отметил в беседе с изданием хакер Дмитрий Артимович.

VPN (Virtual Private Network или «виртуальная частная сеть») — это безопасное зашифрованное подключение пользователя к Сети. С ним пользователь может обходить ограничения.

Артимович заметил, что, по его мнению, будет глупо, если американцы заблокируют свой Instagram для пользователей из России.

«Если русский Instagram заблокируют, можно поставить VPN и спокойно пользоваться. Роскомнадзор частично ограничивает Facebook, а эта платформа и Instagram — одна компания, поэтому что-то где-то в работе сетей сбоит», — объяснил собеседник издания.

Роскомнадзор частично ограничил доступ к соцсети Facebook из-за ее цензуры по отношению к российским СМИ. В частности, у Meta Platforms ведомство потребовало снять блокировку с аккаунтов телеканала «Звезда», РИА «Новости», Lenta.ru и «Газета.ru». Но запрос ведомства проигнорировали. После этого доступ к Facebook частично ограничили. По мнению экспертов, ограничения могут задеть и Youtube, остальные площадки может ждать блокировка. Но сохранить все свои данные пользователи могут в архив.