Россиянам рассказали, как защитить «умный дом» от хакеров

Владельцы «умных домов» оказались в опасности. Хакеры могут получить доступ к любому устройству из этой системы, а остальные — захватить по цепочке. Их нужно тщательно защищать от кибератак.

Систему «умного дома» подключают к смартфону или компьютеру, и в них нужно исключать уязвимости. Об этом рассказали специалисты Роскачества.

«Если хакер или вирус сумели проникнуть в любом месте через уязвимости, они с высокой вероятностью смогут захватить и все остальные устройства по цепочке», — отметили в организации.

К «умному дому» относят любую систему домашних устройств, которые относятся к категории «интернета вещей». Они способны «общаться» через интернет как со своим владельцем, так и друг с другом. Определенный перечень действий такие устройства выполняют без участия человека.

Уязвимы перед кибератаками разные элементы «умного дома». Причем взломать его уже могут не люди, а алгоритмы — например, перебирая открытые порты в Сети. Случаев взломов предостаточно, и чреваты они многими последствиями: от перебоев света до того, что ваш дом сам откроет двери посторонним.

Чтобы защитить систему, необходим надежный пароль. Кроме того, его надо сразу же сменить после покупки устройства и установить двухфакторную авторизацию. Нельзя забывать и об антивирусных программах. Пригодятся маршрутизаторы (минимум один), чтобы отделить сеть «интернета вещей» от основного компьютера. Программное обеспечение устройств нужно обновлять регулярно.

При использовании «умной колонки» специалисты советуют не обмениваться с производителем записями, которые используют для улучшения обслуживания. Если устройство простаивает без дела, то его лучше отключить. Разговоры на конфиденциальные темы возле него тоже вести не стоит.

Попытки несанкционированного доступа или каких-либо покупок в Сети можно отслеживать через уведомления по электронной почте. Наиболее надежным способом огородить себя от внимания хакеров эксперты назвали отказ от привязки к колонкам аккаунта, который связан с платежными средствами.