Россиян призвали подавать в суд на банки за утечку данных

Роман Ромачев считает, что россиян, чьи данные утекли, вряд ли станут шантажировать. Скорее всего, мошенники будут звонить, представляться сотрудниками банка и предлагать устанавливать приложения, через которые будут получать доступ к финансам жертв.

«Возможны и другого рода атаки — после продажи персональных данных, хакер просто будет пробовать взломать ваши финансовые аккаунты и так проникнуть в банковские счета, затем списать их. У хакеров работа идет по нескольким фронтам и через социальную инженерию, и напрямую, через взломы», — объяснил глава Ассоциации по компьютерной безопасности.

Поэтому он считает, что гражданам необходимо подать в суд на банки, которые допускают утечку данных своих клиентов. Если этого не сделать, считает Роман Ромачев, то сливы информации будут продолжаться и дальше.

«Людям сейчас особо ничего не остается, кроме как быть внимательными и никакую информацию не выдавать по телефону. А чтобы впредь предотвратить подобное, необходимо подавать коллективные иски, иначе, когда нет судебного прецедента, то нет и наказания, поэтому и видим такую череду утечек. Я не слышал, чтобы за последний год Роскомнадзор кого-то оштрафовал или привлек к административной ответственности за утечку», — заключил Роман Ромачев.