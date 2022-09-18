Россиян призвали не соглашаться на некоторые запросы смартфона | 360°

Технологии 18 сентября 2022, 05:55 Поделиться Telegram

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Viber Россиян призвали не соглашаться на некоторые запросы смартфона Аналитик Лынова посоветовала не давать разрешение на доступ к камере и микрофону смартфона Pxhere.com

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При установке приложений на смартфон программы обычно запрашивают разрешения на доступ к камере, файлам, микрофону, контактам и прочему, но не всегда нужно его давать. Об этом предупредила россиян аналитик группы оперативного мониторинга Angara Security Татьяна Лынова.

Разрешать доступ приложениям можно только там, где он необходим для работы в принципе, отметила Лынова в беседе с агентством «Прайм». Она отметила, что в этом вопросе нужно отталкиваться от здравого смысла.

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«Например, для переводчика доступ к камере может потребоваться, чтобы „отсканировать“ текст с бумаги, а доступ к контактам, чтобы переслать результат перевода», — пояснила аналитик.

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Лынова рекомендовала подробно изучить возможности приложения на смартфонах, чтобы определить необходимость доступа к разным данным.

Важную роль также играют и источники установки, отметила аналитик. От этого, по ее словам, зависит, стоит ли доверять разработчику или нет.

Мобильные телефоны регулярно собирают данные о своих владельцах. Прежде всего смартфоны следят, о чем говорят люди. Впоследствии эти сведения можно использовать против пользователей, объяснил специалист Group-IB по цифровой криминалистике Игорь Михайлов.

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