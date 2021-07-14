Россиян предупредили, по каким ссылкам в Сети нельзя переходить

Киберпреступники под видом привлекательной рекламы или выгодной акции могут прислать пользователю в электронном письме или мессенджере фишинговую ссылку. Перейдя по ней, можно оказаться на сайте, совершенно идентичном настоящему. Там пользователя обязательно попросят ввести учетные данные или оплатить что-то банковской картой.

Пользователю могут предложить установить какую-либо программу, рассказал агентству экономических новостей «Прайм» старший аналитик Positive Technologies Ольга Зиненко. Но может произойти и автоматическая загрузка вредоносного ПО, которую человек даже не заметит.

Но полученную ссылку всегда можно проверить в адресной строке. Фишинговые обычно имеют странный URL с большим количеством хаотичных букв, цифр и знаков.

«Если речь идет о заманчивой рекламе, а отправитель вам незнаком — не нажимайте», — посоветовала Зиненко.

Она напомнила, что современные антивирусы не смогут защитить пользователей от невнимательности и ошибок. Он не сможет помешать ввести пароли от онлайн-банкинга или данных платежной карты.

Эксперты «Лаборатории Касперского» сообщили, что 83% случаев распространения фишинговых ссылок исходят из мессенджера WhatsApp. В Viber зафиксировано 10% случаев, и в Telegram — 7%.