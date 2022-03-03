Россиян предупредили об угрозах при установке VPN для обхода блокировки соцсетей

Россияне последнюю неделю замечают проблемы в работе соцсетей и мессенджеров. Цифровые активисты советуют переходить в анонимные браузеры, но не все они безопасны. Например, ряд VPN могут собирать данные пользователей.

При помощи VPN многие российские пользователи привыкли восстанавливать доступ к мессенджерам в случаях полной или частичной блокировки. Но, как предупредил руководитель общественной организации «Роскомсвобода» Артем Козлюк, не все такие сервисы одинаково полезны. По его словам, лучше использовать доверенный инструмент, испытанный цифровыми активистами.

«Дело в том, что ряд VPN могут собирать данные пользователей, логировать их и вместо того, чтобы защищать трафик, передавать его третьим лицам», — рассказал он в беседе с газетой «Известия».

С осторожностью выбирать инструмент для обхода блокировки призывает россиян и эксперт по кибербезопасности Сергей Вакулин.

При этом, по его мнению, соцсети и крупные мессенджеры не останутся долгое время в простое, поскольку самим компаниям это невыгодно.

Однако важные файлы и контакты лучше сбросить на телефон, или компьютер, либо на флешку или жесткий диск, посоветовал управляющий партнер коммуникационного агентства B&C Agency Иван Самойленко.

Фейки будут всегда впереди — независимо от того, как с ними бороться. У них гигантская скорость распространения, рассказал в эфире «360» директор Ассоциации профессиональных пользователей соцсетей и мессенджеров Владимир Зыков. Большая проблема, по его мнению, заключается в том, что иностранные площадки, в частности Facebook, в целом никак не реагируют на это.