Россиян предупредили об угрозах при покупке ключей установки Windows с рук

В Сети в последние дни появилось множество предложений о продаже ключей к Windows. Но покупка такого софта по более низкой цене, чем у официального продавца, имеет свои подводные камни, а также несет риски для покупателя.

Как сообщила газета «Известия», повышенное предложение от продавцов в Сети связано с приостановкой деятельности Microsoft в России, а также с тем, что цены на «коробочные» версии выросли в три раза.

Через площадки объявлений в подавляющем большинстве случаев продают OEM-ключи. Их Microsoft предоставляет производителям или сборщикам компьютерной техники по ценам, которые гораздо ниже рыночных.

«Основным минусом OEM-ключей является их привязка к конфигурации оборудования, что не позволит при необходимости перенести их на другое устройство», — пояснил операционный директор Департамента Digital Risk Protection Group-IB Владимир Калугин.

Пользователь при покупке таких кодов активации Windows не у официальных продавцов рискует в любой момент лицензию на своих ПК потерять. Это произойдет при массовой блокировке со стороны Microsoft таких ключей, которые были выданы определенному производителю оборудования.

При этом стоит помнить, что работоспособность кода активации вовсе не означает, что ПО является лицензионным.