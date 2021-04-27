Россиян предупредили об опасных функциях смартфона

Функционал самих смартфонов не несет в себе какой-либо опасности. При этом необходимо тщательно проверять настройки гаджета и работу приложений. Об этом предупредил руководитель команды разработки мессенджера Gem4me Ваге Закарян.

Эксперт напомнил историю с приложением, которое вместо доступа к бесплатному Netflix приводило на фишинговый сайт. Теперь пользователей в Сети активно призывают внимательно проверять настройки смартфонов.

«Особенно это касается владельцев Android-устройств — только на них есть возможность у одного приложения получить доступ к пуш-уведомлениям всех остальных», — пояснил Закарян агентству «Прайм».

Он добавил, что при использовании смартфона необходимо использовать сложные пароли и двухфакторную авторизацию. Также нужно помнить, что мошенники могут взломать гаджеты друзей или родственников, обратившись за помощью от их имени. В таких случаях стоит несколько раз проверить всю информацию.

По словам эксперта, перед установкой нового приложения необходимо внимательно изучать отзывы и пользовательские соглашения. При малейших сомнениях стоит запретить доступ к той или иной функции устройства.