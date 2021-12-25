Россиян предупредили об опасностях мобильного банка на смартфоне

Использование мобильного банка может быть связано с некоторыми угрозами со стороны интернет-преступников. Об этом рассказал доцент кафедры «Интеллектуальные системы информационной безопасности» РТУ МИРЭА Евгений Кашкин.

В целом приложения крупнейших банков отвечают современным требованиям безопасности, отметил Кашкин в беседе с агентством «Прайм». Но основную проблему, по его словам, представляют действия преступников и доверчивость пользователей, а вовсе не сами приложения.

Первое, о чем важно помнить — банк никогда не попросит пользователя перейти по ссылке для входа в онлайн-приложение. Таким образом работает лишь система фишинга. Как пояснил специалист, преступники создают «зеркало» сайта или официального приложения, и крадут данные клиента.

Для того, чтобы обезопасить себя, Кашкин рекомендует регулярно менять пароли для входа в онлайн-банк. Как он отметил, это нужно поскольку злоумышленники могут просто подсмотреть их.

Место расположения человека можно узнать по номеру его мобильного телефона, рассказал партнер и директор компании «ИТ-Резерв» Павел Мясоедов. Если подключить нужную услугу, то передавать координаты владельца смартфона можно будет определенному кругу лиц.