Россиян предупредили об опасности умных колонок

Умные колонки могут оказаться причиной утечек конфиденциальных разговоров в Сеть. Об этом в беседе с агентством «Прайм» предупредил партнер и директор компании «ИТ-Резерв» Павел Мясоедов.

По словам эксперта, в обычных условиях колонки не представляют прямую угрозу потребителям, если те соблюдают цифровую гигиену. Однако колонки постоянно подключены к интернету и регулярно направляют в сеть запросы пользователей. Одни вопросы могут быть короткими, другие нет. Не исключается риск, что за вопрос колонки могут воспринять и какую-либо реплику пользователя, не предназначенную для публичной огласки.

«К сожалению, сама суть умных колонок подразумевает постоянное подключение к глобальной сети и поиск в ней информации, что несет за собой повышенный риск утечек конфиденциальных разговоров. Степень риска напрямую зависит от производителя и его добросовестности в части защиты персональных данных пользователей», — рассуждает специалист.

Мясоедов подчеркнул, что разработчики таких колонок подписывают пользовательское соглашение, дающее им возможность изучать записи в нужном им ключе. Формат, в котором хранится информация, довольно сложен и разобрать его может только машина. И хотя компрометация личных даных невелика, полностью ее исключать нельзя. Личная информация может использоваться, например, для создания таргетированной рекламы.

Эксперт рекомендует не обсуждать с собеседниками конфиденциальные вопросы при включенных колонках.