Россиян предупредили об опасности сервисов коротких ссылок

Киберпреступники все чаще используют сервисы сокращения ссылок для распространения вирусов. Одним из них стал FakeAdBlocker. Россия стала одной из стран, которая наиболее пострадала от этого вредоносного ПО.

По данным разработчиков антивирусного программного обеспечения ESET, в этом году был зафиксирован глобальный всплеск мошенничеств с использованием сервисов сокращения ссылок, сообщила газета «Коммерсант».

С 1 января по 1 июля этого года было загружено свыше 150 тысяч экземпляров FakeAdBlocker на устройства Android, при этом 7,2% из них пришлось на Россию.

По словам экспертов, сервисы привлекают мошенников, потому что при блокировке генерируют новые ссылки. В число самых популярных вошли «Кликер» «Яндекс», «ВКонтакте», Bitly, Owly, to.click. Эти платформы получают комиссию за переходы по рекламным объявлениям, но не несут ответственность за их содержание.

Злоумышленники генерируют в них ссылки, которые затем распространяются под видом предложений о блокировке рекламы, установке антивируса или VPN. Если пользователь переходит по такой зараженной ссылке, на его смартфон загружается FakeAdBlocker.

Специалист по кибербезопасности «Лаборатории Касперского» Виктор Чебышев отметил, что услуга сервисов для сокращения ссылок легитимна, поэтому привлечь к ответственности просто невозможно.

Противодействовать этому можно простым путем — повышать уровень своей цифровой гигиены, не скачивать ничего с подозрительных сайтов, использовать антивирусы, а также не обходить встроенные механизмы защиты мобильной операционной системы.